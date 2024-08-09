Украинская группа перенесла концерт в Крыму

Украинская группа «Антитела» перенесла концерт в Крыму на неопределенный срок. Об этом они сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Выступление должно было пройти 23 августа 2024 года в Ялте. По словам артистов, вырученные от продажи средства будут переданы Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Группа заявила о старте продаж билетов на концерт в апреле 2023 года. Тогда артисты выразили уверенность, что в указанную дату смогут собраться на стадионе «Авангард» в «украинской Ялте» и «украсить все южное побережье Крыма современной украинской музыкой».

В феврале 2022 года участники коллектива рассказали о вступлении в территориальную оборону ВСУ. Впоследствии «Антитела» сообщали в соцсетях о выступлениях с концертами в Европе, включая Великобританию, Чехию, Германию, Польшу и Францию.

7 августа в Екатеринбурге отменили концерт солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. Организаторы рассказали, что приняли решение пока отменить концерт из-за получения «запрета от правоохранителей».

Ранее в Череповце отменили концерт рэпера Unki из-за текстов о наркотиках.