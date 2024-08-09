Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинская группа перенесла концерт в Крыму

Группа «Антитела» перенесла концерт в Крыму на неопределенный срок

close
100%
Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская группа «Антитела» перенесла концерт в Крыму на неопределенный срок. Об этом они сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Выступление должно было пройти 23 августа 2024 года в Ялте. По словам артистов, вырученные от продажи средства будут переданы Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Группа заявила о старте продаж билетов на концерт в апреле 2023 года. Тогда артисты выразили уверенность, что в указанную дату смогут собраться на стадионе «Авангард» в «украинской Ялте» и «украсить все южное побережье Крыма современной украинской музыкой».

В феврале 2022 года участники коллектива рассказали о вступлении в территориальную оборону ВСУ. Впоследствии «Антитела» сообщали в соцсетях о выступлениях с концертами в Европе, включая Великобританию, Чехию, Германию, Польшу и Францию.

7 августа в Екатеринбурге отменили концерт солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. Организаторы рассказали, что приняли решение пока отменить концерт из-за получения «запрета от правоохранителей».

Ранее в Череповце отменили концерт рэпера Unki из-за текстов о наркотиках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами