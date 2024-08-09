Адвокат Киркорова заявил, что певец ждет извинений от Успенской

Адвокат Александр Добровинский заявил в беседе с kp.ru, что певец Филипп Киркоров ждет извинений от коллеги Любови Успенской.

Добровинский заявил, что согласно решению суда, до 23 сентября Успенская должна опубликовать извинение перед Киркоровым. Речь идет о деле, когда артист подал на коллегу в суд за слова о женоненавистности.

«Что же касается меня, то я с сентиментальным трепетом буду ждать полтора месяца раскрытия неких деталей жизни госпожи Успенской, способных пролить свет на ее нравственные страдания. Однако хотел бы напомнить, что злостное неисполнение решения суда влечет за собой кучу неприятностей, вплоть до возбуждения уголовного дела», — заявил адвокат.

8 июня стало известно, что Успенская подала иск в суд на Киркорова из-за слов артиста о «попрошайке». К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица требовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации.

До этого исполнительница в интервью называла Киркорова женоненавистником. Впоследствии исполнитель потребовал опровергнуть сказанное, а также подал в суд на Успенскую на 10 млн рублей. 22 июля суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова.

Ранее Любовь Успенская процитировала Путина, рассказав о суде с Киркоровым.