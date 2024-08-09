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Наргиз обвинили в пропаганде нацизма из-за тату с Бандерой

Shot: против Наргиз требуют возбудить уголовное дело из-за тату с Бандерой

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nargizzakirova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Общественное движение «Зов народа» направило письмо к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием возбудить против певицы Наргиз Закировой уголовное дело. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Активисты обвиняют артистку в демонстрации нацистской атрибутики. Они просят Генпрокуратуру РФ проверить Закирову по статьям 282.4. УК РФ («Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...») и 354.1. УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Причиной стало набитое исполнительницей тату с изображением Степана Бандеры. Певица продемонстрировала новое изображение на ноге в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 7 августа.

В 2023 году Наргиз признавалась, что собирается сделать татуировку с нацистом Степаном Бандерой, называя его своим «любимым героем». Тогда же певица показывала свою уже сделанную татуировку в виде герба Украины.

В мае 2022 года ее задержали в аэропорту Домодедово и депортировали в Узбекистан. До 2072 года въезд в Россию артистке запрещен. Также ей закрыт въезд на Украину из-за посещения Крыма.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) продемонстрировал сыну свои знания латышского языка.

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