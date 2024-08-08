Звезда «Слова пацана» вспомнил, на съемки в какой сцене долго решался

Актер Андрей Максимов, сыгравший героя по кличке Желтый в «Слове пацана», рассказал о тяжелом моменте во время съемок сериала. Его слова передает издание «Вечерняя Москва».

По словам 25-летнего артиста, он долго решался сниматься в гробу. Перед этим Максимов советовался с друзьями и даже коллегой Иваном Янковским. В итоге актера уговорил режиссер проекта Жора Крыжовников, который объяснил ему, насколько эта сцена важна для сериала.

«Для «Слова пацана» это важная сцена — и для Вовы Адидаса, и для Наташи, да и вообще для всех. Понимаете, это как раз та сцена, которая снимает некий флер романтизации с «героев» преступного мира, чего многие, как вы понимаете, боялись», — признался актер.

Криминальный сериал «Слово пацана» вышел в конце 2023 года. В нем снялись Иван Янковский, Анна Пересильд, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и др. Премьера первой серии состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря.

В феврале режиссер Жора Крыжовников признавался в интервью, что он и его команда задумывали три сезона сериала «Слово пацана». Создатели планировали посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. По словам режиссера, эти периоды разительно отличаются друг от друга.

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