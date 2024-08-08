Вадим Самойлов об запретах в творчестве: «Переборы будут случаться»

Фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов признался, что ему не стало сложнее творить на фоне новых ограничений и запретов в российском законодательстве. Его слова передает kp.ru.

«Хочу напомнить, что никто не отменял эзопов язык. <...> Кстати, и в Америке, и в Европе, и в Советском Союзе вполне себе альтернативные, андеграундные и даже антисистемные вещи существовали благодаря тому, что тонкий, художественный эзопов язык очень профессионально и талантливо использовался», — заявил музыкант.

По словам Самойлова, нынешние запреты связаны с инициативой общества, которое потребовало соблюдения нравственности после «открытия всех шлюзов в 90-х». При этом Самойлов не исключил, что «переборы в наведении порядка будут случаться».

7 августа депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверять артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену и запретить им выступать в нетрезвом виде. По его словам, необходимо ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений.

Идею поддержал певец Прохор Шаляпин, назвавший сцену «святым» местом. При этом балерина Анастасия Волочкова назвала инициативу «полным бредом». Она посоветовала призвать выступающих в нетрезвом виде музыкантов и актеров к совести.

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