Кейт Бланшетт раскрыла гонорар за съемки во «Властелине колец»

Обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт призналась, что не получила гонорар за свою роль в одном из самых кассовых фильмов всех времен «Властелин колец». Слова звезды передает издание Variety.

«В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. <...> Женщинам платят не так много, как вы думаете», — заявила артистка.

Она подчеркнула, что большинству актеров фильма ничего не заплатили. Variety также вспомнило, как коллега Бланшетт по «Властелину колег» Орландо Блум сетовал в одном из интервью на низкую зарплату во время съемок. Он получил за три фильма всего $175 тыс.

Кейт Бланшетт сыграла роль эльфийки Галадриэль в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Затем артистка повторила образ в серии фильмов «Хоббит».

В мае нынешнего года киностудия Warner Bros. объявила о работе над новыми двумя фильмами по книгам британского фантаста Джона Р. Р. Толкиена. Первый фильм будет называться «Властелин колец. Охота на Голлума». К роли Голлума в нем вернется Энди Серкис, он же станет режиссером картины.

Ранее стало известно, что звезда «Гарри Поттера» сыграет в хорроре российского режиссера.