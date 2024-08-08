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Машков назвал условие для возвращения в Россию уехавших артистов

Актер Машков: уехавших артистов можно пустить в Россию после раскаяния

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков считает, что пожалевших об отъезде из России артистов можно пустить в страну после раскаяния. Своим мнением актер поделился в беседе с aif.ru.

Машков уточнил, что на данный момент не видит у эмигрантов глубокого сожаления о покинутой стране. При этом он уверен, что этот процесс будет идти в сознании и сердцах уехавших знаменитостей. Актер заявил, что вскоре они поймут, что «потеряли свою большую страну».

«Прощение — одна из составляющих православия. Но прощают тех, кто искренне кается», — подчеркнул Машков.

Актер заявил, что не теряет надежду на то, что человек может измениться в лучшую сторону.

«У Льва Толстого есть замечательная фраза: «Человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал добр, и наоборот». Выходит, ругаешь злого — а он уже добрый», — отметил он.

В мае Владимир Машков сообщил, что вряд ли будет работать в государственных органах. Он назвал себя творческим человеком и отметил, что работает в Театре Олега Табакова, где ему очень комфортно.

Ранее Путин присвоил министру культуры Чечни звание заслуженного артиста.

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