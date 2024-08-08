Победителями кинофестиваля «Одна шестая» стали фильмы из Норвегии и Монголии

В Екатеринбурге завершился III Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». В номинациях конкурсной программы были представлены 24 игровых и документальных фильма из России, Китая, Норвегии, Германии, Франции, Чехии, Израиля, Португалии, Ирана, Сербии, Монголии, Тибета, Казахстана и Пакистана. Кроме Екатеринбурга показы прошли в Верхнем Тагиле, Первоуральске и Верхней Пышме. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе смотра.

Главные награды забрали иностранные картины: гран-при неигрового конкурса получил фильм «Тайна имени» Наргес Кальхор из Германии, а в игровом конкурсе лучшей признали драму «Город ветра» монгольского режиссера Лхагвадуламы Пурев-Очир.

Победителем номинации «Лучший национальный игровой дебют» стала картина «110» (Илья Михеев, Россия), «Лучший национальный неигровой дебют» — «Мой друг — Сега» (Артем Гряник, Россия), «Лучший зарубежный игровой дебют» — «Я, Марьям, дети и еще 26 человек» (Фаршад Хашеми, Чехия/Иран/Германия), «Лучший зарубежный неигровой дебют» — «Реквием по племени» (Марджан Хосрави, Иран).

После завершения церемонии состоялся показ фильма закрытия — антибайопика «Рыжий» о поэте Борисе Рыжем режиссера Семена Серзина.

Ранее французский продюсер и актер Жан-Мари Ларонз сообщил, что приобрел права на адаптацию российской комедии «СуперБобровы».