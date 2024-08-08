Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«И в ванной, и на балконе»: Катерина Беккер о съемках интимных сцен со звездой «Горько!»

Актриса Беккер рассказала, что впервые снималась обнаженной в фильме «Сломя голову»

close
100%
KION

Актриса Катерина Беккер на премьере криминальной комедии «Сломя голову» в Екатеринбурге рассказала о съемках интимных сцен со звездой фильма «Горько!» Егором Корешковым. Ее цитирует kp.ru.

По словам Беккер, она впервые снималась обнаженной, и таких сложных для нее сцен было много.

«Это был мой первый опыт, а их еще и снимали в самом начале, когда мы с моим партнером Егором Корешковым даже не были знакомы. Мы первый раз нормально поговорили-то, когда улетали домой, а я с ним уже и в ванной, и на балконе», — посмеялась она.

По сюжету картины простой учитель (Корешков) случайно становится свидетелем ограбления банка, и его жизнь переворачивается с ног на голову. Супругу героя сыграла Надежда Михалкова, Беккер досталась роль любовницы. В «Сломя голову» также сыграли Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Владимир Битоков и Рома Зверь.

Накануне в сети завирусилось видео, на котором Кристина Асмус изображает половой акт в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» на сцене Театра Ермоловой.

Ранее концерты Тейлор Свифт в Австрии отменили из-за сведений о возможном теракте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами