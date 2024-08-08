Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известный рэпер сорвал джекпот и был арестован

В США рэпера Nelly арестовали после выигрыша джекпота в казино

close
100%
Daniel DeSlover/Global Look Press

Команда юристов известного американского рэпера Nelly возмутилась действиями полиции после того, как артист был арестован в казино города Сент-Чарльз (Миссури, США). Об этом сообщает TMZ.

По словам адвоката Nelly Скотта Розенблюма, рэпер сорвал джекпот, после чего присутствовавший в зале офицер полиции заявил о необходимости проверки его документов.

При этом, отметил адвокат, Nelly уже выигрывал более крупные джекпоты в том же казино и всегда получал свои выигрыши без проверки биографических данных и других проблем. Проверка данных показала, что у полиции есть действующий ордер на арест Nelly из-за отсутствия страховки автомобиля. Полицейский надел на Nelly наручники, обыскал и заявил, что нашел в вещах артиста наркотик экстази.

Адвокат утверждает, что ордер выдали в декабре 2023 года из-за нарушения, зарегистрированного в 2018 году, и не уведомили об этом Nelly. По мнению адвоката, если бы Nelly не был знаменитостью, полицейский просто отпустил бы его домой. Официальное обвинение рэперу предъявлять не стали.

В 2022 году Nelly извинялся за публикацию непристойного видео в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее рэпер Machine Gun Kelly рассказал о лечении в рехабе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами