Известный рэпер сорвал джекпот и был арестован

Команда юристов известного американского рэпера Nelly возмутилась действиями полиции после того, как артист был арестован в казино города Сент-Чарльз (Миссури, США). Об этом сообщает TMZ.

По словам адвоката Nelly Скотта Розенблюма, рэпер сорвал джекпот, после чего присутствовавший в зале офицер полиции заявил о необходимости проверки его документов.

При этом, отметил адвокат, Nelly уже выигрывал более крупные джекпоты в том же казино и всегда получал свои выигрыши без проверки биографических данных и других проблем. Проверка данных показала, что у полиции есть действующий ордер на арест Nelly из-за отсутствия страховки автомобиля. Полицейский надел на Nelly наручники, обыскал и заявил, что нашел в вещах артиста наркотик экстази.

Адвокат утверждает, что ордер выдали в декабре 2023 года из-за нарушения, зарегистрированного в 2018 году, и не уведомили об этом Nelly. По мнению адвоката, если бы Nelly не был знаменитостью, полицейский просто отпустил бы его домой. Официальное обвинение рэперу предъявлять не стали.

В 2022 году Nelly извинялся за публикацию непристойного видео в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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