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В Санкт-Петербурге отменили концерт Александра Реввы

78.ru: в Петербурге концерт Александра Реввы отменили из-за дружбы с Зеленским

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге отменили концерт актера и певца Александра Реввы. Об этом сообщает 78.ru.

Выступление должно было состояться 12 августа в рамках мероприятия Roof Fest. По данным издания, причиной отмены якобы стала дружба Реввы с президентом Украины Владимиром Зеленским. 78.ru заявляет, что отец Реввы якобы называл политика «лучшим другом» сына.

В середине 2022 года Александра Ревву заподозрили в эмиграции. Журналистка Алена Жигалова заявила, что артист живет в Испании. Однако в конце 2022 года Ревва стал посещать светские мероприятия в Москве, а также начал давать концерты.

В конце января 2023 года сообщалось, что Ревва вместе с семьей уехал из России. По слухам, причиной якобы эмиграции комика мог стать бойкот на телевидении.

В марте 2024-го Александр Ревва опроверг слухи об эмиграции из России. Он назвал ложью информацию о том, что уезжал из России. Артист уверил, что он и его близкие останутся на родине. Он попросил не трогать и не преследовать его и его семью.

Ранее иск Инстасамки на 3 миллиона рублей к «Ебидоеби» поступил в суд.

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