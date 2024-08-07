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Звезда «Фабрики звезд» сравнила развод с концом света

Певица Юлия Михальчик призналась, что тяжело переживала первый развод

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Фото из личного архива

Певица Юлия Михальчик призналась в интервью с изданием «Антенна-Телесемь», что тяжело переживала развод с первым супругом.

По словам Михальчик, у нее были традиционные взгляды на семью, поэтому она даже не могла себе представить расставание с мужем.

«Это было сродни концу света. Но мы думаем одно, а выходит порой совсем иначе. Но я давно это пережила», — поделилась артистка.

Михальчик воспитывает двух детей. Она родила первенца в 2013 году от мужа, бизнесмена Владимира Гоева. Мальчика назвали Александром. Через три года после появления на свет малыша супруги развелись. Артистка рассказывала, что вышла замуж, потому что мечтала о ребенке. По словам звезды, это главный положительный момент в совместной жизни с предпринимателем. Она уточнила, что Гоев виделся с сыном один раз за три года.

В марте 2024-го у Михальчик появилась на свет дочь. Она скрывает личность возлюбленного, от которого родила ребенка. По словам певицы, после родов она сразу занялась своей фигурой. Артистка отказалась от хлебобулочных изделий.

Ранее Мария Погребняк заявила, что назовет дочь Россияной.

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