Звезда «Фабрики звезд» сравнила развод с концом света

Певица Юлия Михальчик призналась в интервью с изданием «Антенна-Телесемь», что тяжело переживала развод с первым супругом.

По словам Михальчик, у нее были традиционные взгляды на семью, поэтому она даже не могла себе представить расставание с мужем.

«Это было сродни концу света. Но мы думаем одно, а выходит порой совсем иначе. Но я давно это пережила», — поделилась артистка.

Михальчик воспитывает двух детей. Она родила первенца в 2013 году от мужа, бизнесмена Владимира Гоева. Мальчика назвали Александром. Через три года после появления на свет малыша супруги развелись. Артистка рассказывала, что вышла замуж, потому что мечтала о ребенке. По словам звезды, это главный положительный момент в совместной жизни с предпринимателем. Она уточнила, что Гоев виделся с сыном один раз за три года.

В марте 2024-го у Михальчик появилась на свет дочь. Она скрывает личность возлюбленного, от которого родила ребенка. По словам певицы, после родов она сразу занялась своей фигурой. Артистка отказалась от хлебобулочных изделий.

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