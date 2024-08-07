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Агата Муцениеце заявила о страхе «Оземпика»

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что боится «Оземпика»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что боится принимать препарат «Оземпик».

По словам Муцениеце, ей кажется, что принимающие препарат люди станут зомби. Она опасается, что «Оземпик» может привести к тому, что человека может не стать. Артистка уверена, что ежедневные занятия спортом являются более эффективным, безопасным и здоровым способом похудения.

«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Медики заявляли, что применение препарата без показания врачей может привести к серьезному ухудшению здоровья.

В апреле Семенович призналась, что принимала «модный препарат» «Оземпик» для похудения. В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Знаменитости диагностировали инсулинорезистентность.

30 июля Семенович рассказала, что похудела на 6,5 килограмма после начала применения «русского «Оземпика» — «Семавика». Она посоветовала людям с инсулинорезистентностью обратиться ко врачу и подобрать индивидуальное лечение.

Ранее Дана Борисова заявила, что может не есть два-три дня.

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