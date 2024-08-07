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Ольгу Орлову заподозрили в беременности

Певица Ольга Орлова опровергла слухи о том, что беременна

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о том, что ждет ребенка.

Поклонники заподозрили, что в семье Орловой ожидается пополнение. Одна из фанаток отметила, что артистка «светится изнутри», как при беременности. Сама телеведущая уверила, что не ждет малыша. Она объяснила, что поправилась после отпуска.

«Спасибо большое, но сейчас всего лишь «нажранное» в поездках. С сегодняшнего дня начинаю долгий путь сброса «свечения», — отметила исполнительница.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть 23-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В октябре 2023 года Орлова призналась, что хочет от своего мужа еще десять детей. Однако артистка сомневается, что это произойдет. 46-летняя певица намекнула, что возраст не позволит ей родить столько малышей.

Ранее Лерчек ответила, хочет ли воссоединиться с бывшим мужем.

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