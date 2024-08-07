В конце августа в США выйдет новая книга «Империя Чайковского: Новая жизнь величайшего композитора России» (Tchaikovsky's Empire. A New Life of Russia's Greatest Composer) американского музыковеда Саймона Моррисона. Об этом пишет kp.ru.

В книге музыковед развенчивает мифы вокруг композитора — по мнению исследователя, композитор был вовсе не трагичным, а, наоборот, жизнерадостным и любил абсурдистский юмор в стиле комик-группы «Монти Пайтон».

«Его биография была постыдно искажена учеными. Они изображали его как измученного гея (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), который был несчастлив в жизни и любви, и его музыка, таким образом, была сведена к звукам страдания», — пишет Моррисон.

Однако, решил показать музыковед, Чайковский всю жизнь был успешен и окружен любовью. Моррисон пишет, что неопубликованные письма и дневники современников Чайковского отражают ту сторону, которая была «исключена из обычного и вводящего в заблуждение повествования о страданиях и меланхолии».

Попытки представить его несчастным человеком, склонным к чрезмерной рефлексии, основаны, указывает он, на переписке музыканта с покровительницей и русской меценаткой Надеждой фон Мекк.

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