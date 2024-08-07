Появилось письмо блогера Хилми из тюрьмы: «Очень скучаю по вам и вообще по миру»

Блогер Хилми Форкс опубликовал письмо из тюрьмы к своим поклонникам. Оно написано ручкой на листке и опубликовано в Telegram-канале 30-летнего мужчины.

«Привет ребята, это я бывшая звезда интернета Хилми. Очень скучаю по вам и вообще по миру. <...> Я вот валяюсь каждый день на железной кровати каждый день, и думаю как бы моя спина не сломалась от этих железок (треш)», — написано в опубликованном письме Форкса (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Форкс добавил, что, будучи за решеткой, написал уже две песни. Он посетовал на то, что вдохновение к нему приходит редко в заточении. Блогер также пожелал своим поклонникам «круто провести остаток лета». Хилми добавил, что детально расскажет о своем пребывании в тюрьме по выходе.

В июле 2023 года Мизулина сообщила о задержании российского блогера Хилми Форкса — против него возбудили уголовное дело из-за обвинений в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов.

30 ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Следствие утверждало, что в ноябре 2022 года Форкс изготовил материалы порнографического содержания и разместил их в свободном доступе в своих соцсетях. В прокуратуре посчитали, что с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц. 27 декабря Форкса приговорили к трем годам колонии.

Адвокат Форкса Константин Ерохин подал апелляцию на приговор, которая будет рассмотрена Мосгорсудом в январе.

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