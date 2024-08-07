Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США купили у «Союзмультфильма» «Аленький цветочек» и «Снежную королеву»

Ленты «Союзмультфильма» закупили для показа в Европе и США

close
100%
«Союзмультфильм»

Больше 50 короткометражных и классических фильмов киностудии «Союзмультфильм» с начала 2024 года приобрели дистрибьюторы из различных стран, включая Францию, Бельгию, Чехию, Швейцарию, США и Канаду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Рост доходов киностудии от продажи короткометражных лент на международные рынки в этом году уже составил 30% по сравнению с 2023 годом.

«Мы рады делиться этим богатством во всех уголках нашей планеты, ведь российские мультфильмы — проводники общечеловеческих, универсальных ценностей, и, рассказанные языком образа, они попадают в сердца миллионов зрителей по всему миру», — говорит председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Популярнее всего у покупателей за границей стали ленты «Школа елок», «Носки для звезды», «Бельчонок и санки», «Посох», «Девочка, дракон и папа», «Теплая звезда» и «Два трамвая».

Известно, что европейская компания Les Films du Whippet организовала показы сборников короткометражек «Союзмультфильма» в кинотеатрах Франции, Бельгии и Швейцарии. В Греции фестиваль Olympia International Film Festival for Children and Young Audiences в Греции показал несколько фильмов студии для школьников в рамках образовательных кинотеатральных программ. Французская компания Saint Maur Enterprise опубликовала картины на своей онлайн-платформе Benshi.

При этом десять лент «Союзмультфильма», включая «Аленький цветочек», «Снежная королева», «Тайна третьей планеты», выпущены на носителях blu-ray в Канаде и США.

Накануне закончились съемки многосерийного исторического сериала Александра Котта «Павел. Первый и последний» об императоре Павле I.

Ранее стало известно, что отечественные фильмы собрали 5,4 млрд рублей за два летних месяца. Это максимальные кассовые сборы за последние три года в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами