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Наталья Суркова стала Екатериной II в мехах на съемках сериала о Павле I

Опубликованы кадры со съемок сериала Котта «Павел. Первый и последний»

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Первый канал

В Санкт-Петербурге, Москве и Ростове закончились съемки многосерийного исторического сериала Александра Котта «Павел. Первый и последний» об императоре Павле I. Первый канал опубликовал кадры со съемок проекта.

В роли молодого Павла I снялся Денис Власенко, его матерью Екатериной II стала Наталья Суркова — она уже играла императрицу Елизавету Петровну в «Великой», а теперь примерила меха Екатерины.

Также в сериале снялись Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов, Артем Крылов, Александр Чевычелов, Евгений Харитонов, Дарья Коныжева и другие. Проект создан при участии Первого канала, компаний «Cosmos studio» и «Look Film» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

По словам Котта, его «Павел» — это камерная история про взаимоотношения Павла с отчужденной матерью и его попытка разгадать трагедию с его отцом.

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Первый канал

«Мы много снимали в Петербурге, в Ростове «делали» старую Москву, съемки проходили и в самой столице, где были выстроены сногсшибательные декорации, в которых, куда ни повернись, все дышало восемнадцатым веком, ну или нашим представлением о красоте того времени», — говорит режиссер.

26-летний Власенко признался, что загадал желание сыграть именно Павла I за пару лет до того, как получил сценарий, и уже знал, что это за личность.

«Я сочувствовал и крайне проникся к этому правителю еще со времен уроков истории в школе. Кроме того, тот период был абсолютно шекспировский по страстям, и мне попросту хотелось хотя бы киношно, но попасть в ту эпоху», — говорит артист.

Накануне стало известно, что отечественные фильмы собрали 5,4 млрд рублей за два летних месяца. Это максимальные кассовые сборы за последние три года в России.

Ранее стало известно, что футболист Дзюба снялся в новом сезоне сериала «Бедный олигарх».

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