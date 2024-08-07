Настасья Самбурская раскрыла, как познакомилась с возлюбленным

Актриса и певица Настасья Самбурская призналась, что не хочет посвящать общественность в свою личную жизнь. Об этом она заявила в интервью изданию Леди Mail.

«Буду краткой: познакомились в самолете и поняли, что летим в одну сторону», — поделилась звезда «Универа».

В конце июня нынешнего года знаменитость рассекретила свой роман. Она опубликовала снимок с незнакомцем в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На фотографии мужчина с бородой склонил лицо к исполнительнице, которая делала совместное селфи.

До этого Самбурская опубликовала в личном блоге видеоролик, в комментариях под которым написали: «Почему такая женщина до сих пор одна?» В ответ певица капслоком и с использованием матерных слов заявила, что состоит в отношениях. Она добавила, что просто не показывала в соцсетях избранника, и послала матом подписчиков, которые интересуются подобными вопросами.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса делилась, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.

Ранее стало известно, почему Сергей Бурунов скрывает свою возлюбленную.