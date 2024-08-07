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Наргиз показала татуировку с Бандерой

Певица Наргиз набила на ноге татуировку с Бандерой

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nargizzakirova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наргиз Закирова показала татуировку Степана Бандеры на ноге. Роликом звезда «Голоса» поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На видео исполнительница продемонстрировала татуировку во время полета из Франции. Она набила себе портрет Бандеры на фоне красно-черного флага.

В 2023 году Наргиз признавалась, что собирается сделать татуировку с нацистом Степаном Бандерой, называя его своим «любимым героем». Об этом она рассказала в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В той же беседе певица показывала свою уже сделанную татуировку в виде герба Украины.

В феврале 2024 года Наргиз сообщила, что покинула родной Узбекистан, так как сочла эту страну неблагонадежной. При этом Наргиз похвасталась, что ей есть под каким флагом выступать, намекнув на наличие американского и израильского гражданства. Певица пообещала в скором времени порадовать поклонников новыми песнями и подчеркнула, что не думает о финансах, так как для этого у нее есть бухгалтер.

До этого Закирова критиковала спецоперацию России на Украине. В мае 2022 года ее задержали в аэропорту Домодедово и депортировали в Узбекистан. До 2072 года въезд в Россию артистке запрещен. Закрыт ей въезд и на Украину — из-за посещения Крыма.

Ранее Вера Брежнева возмутилась просьбой петь только на украинском языке.

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