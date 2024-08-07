Бэнкси показал вторую за 24 часа картину

Уличный художник Бэнкси нарисовал новую работу в Лондоне за последние 24 часа. Подлинность граффити он подтвердил, опубликовав снимок рисунка на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Изображение появилось на стене дома в Челси на юго-западе Лондона. На нем изображены два слона, тянущихся друг к другу из забитых окон.

Накануне в Великобритании заметили другую работу художника. На предыдущем граффити автор запечатлел горного козла, который стоит на обрушивающемся утесе.

Свои работы Бэнкси не сопроводил какими-либо комментариями, поэтому интернет-пользователи строят догадки об их символизме. Среди теорий есть даже «проблемы в личной жизни».

В последний раз о новой работе Бэнкси в Лондоне сообщалось в марте нынешнего года. Тогда анонимный автор посвятил свою работу деревьям. Граффити расположилось на стене за большим деревом, которое подвергли обрезке для лучшего роста кроны. На нем изображена женщина в полный рост со шлангом. На стене художник также сделал разводы зеленой краской, имитирующие крону дерева.

10 марта стало известно, что судебный скандал может заставить художника Бэнкси раскрыть свое настоящее имя. Два коллекционера произведений искусства Ники Кац и Рэй Хауз подали в суд на компанию художника Pest Control из-за ее отказа подтвердить подлинность одного из его изображений. Речь идет о самой скандальной работе Бэнкси — гравюре Monkey Queen («Королева обезьян») с изображением украшенного драгоценностями примата, стилизованным под фото Елизаветы II.

Ранее стали известны подробности инцидента с Заком Эфроном.