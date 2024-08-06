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Гаспар Ноэ посетил закрытый ужин в Москве

Режиссер Гаспар Ноэ посетил творческую встречу в Москве

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Агентство «К2»

Аргентинский и французский режиссер Гаспар Ноэ посетил закрытый ужин журнала «Москвичка». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Творческая встреча с Ноэ прошла в Москве. На нее были приглашены молодые актеры, режиссеры, художники, галеристы и интересующиеся искусством предприниматели.

На мероприятии показали детские снимки Гаспара Ноэ с отцом. Гости обсудили необходимость сохранения связей, а также послушали историю режиссера об отношениях с родителем.

Отец Гаспара, Луис Фелипе Ноэ, является одним из самых известных аргентинских художников. Как отметили в пресс-службе, гости так прониклись историей Ноэ, что на вечере возникла идея показать работы отца режиссера в России.

За проведение ужина с Ноэ отвечал журнал «Москвичка», организатором визита Гаспара Ноэ в Россию стало творческое объединение Arthouse, а площадки и мероприятия — агентство К2. Гастрономическое сопровождение организовали ресторан АЙНА, а event-менеджмент — Soiree.

Гаспар Ноэ наиболее известен по фильму «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в главных ролях. Его работы неоднократно побеждали на Каннском кинофестивале.

Ранее экс-участник южнокорейской группы Stray Kids спел на русском.

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