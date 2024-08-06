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Экс-супруга Бена Аффлека отпустила о нем жестокую шутку в «Дэдпуле и Росомахе»

Актер Аффлек не давал разрешения на шутку своей экс-супруги Гарнер в «Дэдпуле и Росомахе»

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FilmUpdates/X (Бывший Twitter)

Режиссер супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха» Шон Леви рассказал историю шутки актрисы Дженнифер Гарнер о ее бывшем муже Бене Аффлеке в картине. Его цитирует Page Six.

Когда ведущий подкаста «Happy Sad Confused» Джош Горовиц спросил режиссера, давал ли Аффлек разрешение на довольно жестокую шутку, Леви ответил отрицательно.

«Нет, мы согласовали это с Джен», — объяснил режиссер.

В фильме Marvel персонаж Райана Рейнольдса выражает соболезнования в связи с тем, что возлюбленного Электры (Сорвиголовы, которого играл Аффлек) больше нет.

В ответ Гарнер пожимает плечами и просто говорит: «Да все в порядке».

«Насколько мне известно, эта шутка не согласовывалась с Беном. Но позже я разговаривал с Беном, потому что… в финальных титрах есть упоминание участников фильмов Marvel, и нужно было поговорить со всеми, чтобы получить разрешение на титры», — добавил Леви.

Гарнер и Аффлек встретились и полюбили друг друга во время съемок фильма «Сорвиголова» в 2003 году — они также играли Электру и Сорвиглову. Два года спустя они поженились, в браке родилось трое детей. Супруги развелись в 2018 году.

В сентябре 2023 года журналисты сообщили, что Дженнифер Лопес помогла супругу Бену Аффлеку наладить отношения с его бывшей женой Дженнифер Гарнер. В конце января певицу заметили с актрисой. Папарацци засняли звезд вместе с детьми, когда они выходили из школы. По словам журналистов, знаменитости были на музыкальном представлении.

Ранее Дженнифер Лопес оставила таинственное послание для Бена Аффлека.

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