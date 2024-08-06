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Советская звезда Роза Рымбаева раскрыла секрет молодости

Певица Рымбаева заявила, что вечной молодостью обязана генам

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Виктор Толочко/РИА Новости

Казахстанская певица Роза Рымбаева раскрыла секрет своей молодости. О внешности 66-летняя советская звезда поговорила с mk.ru.

Рымбаева не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов, но сама уверена, что вечной молодостью обязана генам.

«У меня генетика хорошая. Родители были стройные, красивые. Я пошла в них», — делится исполнительница хита «Любовь настала».

Накануне телеведущая Виктория Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

В июне Боня также призналась, что сделала пластику частично из-за бывшего возлюбленного, бизнесмена Руслана Гасанова. Телеведущая хотела соответствовать своему молодому партнеру. Она призналась, что хейтеры назвали ее «старухой». Телеведущая старше бизнесмена на 14 лет

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