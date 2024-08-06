Дмитрий Губерниев о Николае Баскове: «Немножко напоминает китайца»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что Николай Басков мог бы принять участие в спортивно-развлекательном шоу «Вызов», поскольку у певца высокая работоспособность. Своим мнением телеведущий поделился в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

«Он немножко напоминает китайца. Да и вообще наших китайских игроков, которые способны — раз! — и переключиться, и выдать максимум», — заявил Губерниев.

У Баскова, считает Губерниев, настоящий характер бойца и блестящая русская душа. Телеведущий также назвал артиста талантливым человеком, «очень хорошим и добрым», с которым ему много раз удавалось поработать.

В начале августа Дмитрий Губерниев на съемках реалити-шоу «Вызов» в Вологде раскрыл секрет вечной жизни. Он признался, что закаливается каждый день. По словам телеведущего, он даже указал два ведра ледяной воды в своем райдере.

Помимо этого, телеведущий гуляет с палками на свежем воздухе, поскольку, по данным доклада ВОЗ, каждые три тысячи шагов продлевают человеку жизнь на 30%. Ведущий пошутил, что вечно будут жить те, кто проходит ежедневно девять тысяч шагов.

Ранее Водонаева вспомнила, как попала в тюрьму с 12-летней дочерью Анны Седоковой.