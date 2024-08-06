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В визите Пугачевой с детьми в Россию увидели намерение добиться возвращения

Обозреватель «Царьграда» Бабицкий: Пугачева хочет добиться возвращения в Россию

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После новостей о приезде певицы Аллы Пугачевой в Россию жители заговорили о возможности ее концертах на родине. Однако, по мнению обозревателя Tsargrad.tv Александра Бабицкого, артистка едет с детьми, так как намерена добиться «милосердия» россиян и возвращения в страну.

Как утверждает эксперт, певица стремится продемонстрировать, что ее дети тоскуют по дому и друзьям. Он назвал это «манипуляцией и оправданием» на фоне отсутствия других способов вернуться.

«Осталась, видимо, последняя козырная карта — взывать к народной жалости и милосердию посредством детей», — заявил Бабицкий.

Напомним, в начале августа стало известно о возможном приезде Пугачевой в Россию, после чего появились сообщения о ее концерте. В Госдуме призвали не допустить проведения концерта, а супруг певицы Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) назвал информацию о нем «слухами». Сама Пугачева позже высмеяла сообщения о том, что она намерена выступить в России.

Ранее Волочкова посоветовала Пугачевой вернуться в Россию: «На родине вам комфортнее».

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