Паулина Андреева не вернется к своей роли в третьем сезоне «Метода»

Режиссер Юрий Быков признался, что в третьем сезоне «Метода» с Константином Хабенским появится новая великая героиня, которую постановщик «очень быстро полюбил». Слова кинематографиста передает РБК Life.

Ее сыграет актриса Анна Савранская. Быков также подтвердил, что к своей роли в предстоящих эпизодах не вернется напарница и возлюбленная героя Хабенского, актриса Паулина Андреева.

В беседе с изданием режиссер добавил, что решил вернуться к съемкам «Метода» спустя десять лет после премьеры первого сезона после того, как шоураннер проекта Максим Полинский предложил новую концепцию, заинтересовавшую его. До этого, признался Быков, он отвергал предложения о съемках «Метода» порядка пяти-шести раз.

«Метод» — это не история про полицейских. Это страшная сказка, в ней нет ничего реалистичного. Еще на первом сезоне мы с Хабенским договорились создать образ грустного клоуна, который ищет других трагичных и грустных клоунов. Этого, как мне кажется, никто из тех, кто смотрел «Метод», до конца не осознает», — заявил Быков.

Первый сезон «Метода» вышел в 2015 году, второй сезон — в 2020. В центре сюжета триллера — неординарный следователь Родион Меглин (Хабенский), вычисляющий маньяков, и выпускница юрфака Есеня Стеклова (Паулина Андреева), которая становится его стажером.

Съемки третьего сезона начнутся в августе и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге, Ярославле. Его премьера состоится на Кинопоиске в 2025 году.

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