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В Госдуме призвали не допустить концерта Пугачевой в России

Депутат Толмачев: Пугачева хочет собрать с россиян средства на роскошную жизнь

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Полховский/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Толмачев призвал не допустить концерта народной артистки СССР Аллы Пугачевой в России. Об этом он сказал в беседе с NEWS.ru.

По мнению Толмачева, в желании заработать денег, продавая билеты россиянам, Пугачева не была бы оригинальной.

«Многие певцы, музыканты, юмористы и прочие творческие единицы, покинувшие Россию с началом СВО, теперь хотят собрать с поклонников средства на свою роскошную жизнь. Выяснилось, что в остальном мире они никому не нужны и их удел — выступления в подвальных клубах, плюс редкие корпоративы», — говорит депутат.

Толмачев также напомнил, что многие уехавшие из России после начала специальной операции на Украине артисты заявляли, что у них есть новая родина, а потому, по его мнению, должны зарабатывать по своему текущему месту жительства. Концерты же Пугачевой нельзя допускать, потому что россияне якобы «отходчивы и купят билеты», а потом певица может улететь и «отправить деньги врагам».

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что живущая в Израиле Алла Пугачева может дать большой сольный концерт в России. Однако позднее супруг певицы Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) назвал слухами информацию о выступлениях исполнительницы на родине.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призвала Пугачеву возвращаться в Россию.

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