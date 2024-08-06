Пугачева ответила на слухи о концерте в России: «Лишнего билетика не будет?»

Певица Алла Пугачева отреагировала в личном блоге на появившуюся недавно новость о якобы своем предстоящем концерте в России. Скриншот поста артистки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) публикует издание «СтарХит».

«Надо же, а я и не знала об этом! Лишнего билетика не будет?» — написала исполнительница, сопроводив публикацию смеющимся эмодзи.

При этом к моменту написания новости в соцсетях Пугачевой этого поста уже не было.

Недавно телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) назвал выдумками информацию о концерте Пугачевой в России. Он добавил, что артистка не собирается приезжать в Россию и сопроводил свой комментарий фразой: «Как они это придумывают?»

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова сообщил, что Пугачева планирует выступить с большим концертом в России до конца года. По информации канала, в Москве певица также якобы планировала разобраться, почему ее семья не может оспорить статус иноагента Галкина на протяжении двух лет. Сообщалось, что исполнительница хочет повлиять на то, чтобы с супруга сняли статус иноагента.

Ранее вдовец Легкоступовой вспомнил, что певица боялась Пугачеву.