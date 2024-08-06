Стало известно о состоянии пранкера Эдварда Билла: «Скачет, как зайчик»

Пранкер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) «скачет, как зайчик» в больнице после падения с самоката. Об этом сообщает издание Super.ru со ссылкой на пациента, который лежит с блогером в одном отделении.

По словам источника, днем 5 июня он видел, как пранкер гулял по коридору с перевязанной ногой. Это случилось после того, как Билу сделали пятую операцию, сумев сохранить левую ногу. При этом на данный момент у блогера сохраняется высокая температура.

Super.ru добавляет, что у палаты Эдварда Била ежедневно дежурят двое полицейских.

Недавно близкие пранкера рассказали, что ему предстоит как минимум полгода реабилитации, «так как всю ногу разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблемы, которые могли довести до полной ампутации».

Три месяца назад Эдвард Бил упал с самоката — тогда блогер получил открытый перелом ноги. Мужчина не до конца вылечился, отправившись снимать новый пранк.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста за поездку на самокате в полицейской форме с фразой «Самокатная патрульная служба».

В спецприемнике нога Била стала опухать на месте перелома. По его словам, медики в учреждении не оказали ему должной помощи. Позже его госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на заражение крови. Брат Эдварда Била заявлял, что пранкеру должны ампутировать ногу, но ее удалось спасти.

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