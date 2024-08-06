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Волочкова посоветовала Пугачевой вернуться в Россию: «На родине вам комфортнее»

Балерина Волочкова посвятила пост Пугачевой с советом вернуться в Россию

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, посвященный певице Алле Пугачевой.

«Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», — написала она.

Свою публикацию танцовщица сопроводила совместным снимком с Пугачевой. На нем она позирует вместе с певицей, приобнимая ее.

В беседе с изданием Teleprogramma.pro Волочкова заявила, что возвращение Пугачевой в Россию станет большой радостью для ее поклонников, поскольку на творчестве исполнительницы выросло не одно поколение. Она назвала артистку человеком-легендой.

Волочкова вспомнила, что Пугачева часто ее поддерживала и выводила на сцену как единственную поющую балерину России. По словам балерины, артистка всегда была рядом, когда Волочковой это было действительно нужно.

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Алла Пугачева может дать большой сольный концерт в России. Однако позднее супруг певицы Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) назвал слухами информацию о выступлениях исполнительницы на родине.

Ранее Водонаева пристыдила назвавшего Боню старухой Джигана.

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