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Наталья Подольская поделилась секретом похудения

Певица Наталья Подольская призналась, что соблюдает пост ради хорошей фигуры

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nataliapodolskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Подольская поделилась в беседе с изданием Леди Mail.ru лайфхаками, которыми пользуется для похудения.

По словам артистки, она прибегает к двум способам: соблюдает пост, если он идет во время, когда ей нужно сбросить лишний вес, либо же старается не есть поздно вечером.

«Если я не дома, тоже стараюсь не наедаться, несмотря на усталость после концерта, репетиции или съемок программы», — подчеркнула Подольская.

Певица также серьезно относится к занятиям спортом. Она обязательно ходит в зал несколько раз в неделю. Подольская призналась, что иногда заставляет себя заниматься. Она добавила, что не может позволить себе быть ленивой, поскольку тело — ее инструмент. Певица должна быть стройной и красивой, чтобы нравиться зрителям.

В апреле Подольская рассказывала, что относится к своей внешности как к части работы. Она следит за своей фигурой и питанием, пьет много воды и не ест консервы, соленое и жирное. Певица признавалась, что также старается соблюдать режим сна и ложиться в постель к 12 ночи.

Ранее Сергей Лазарев рассказал о своей вредной привычке.

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