Ургант анонсировал тур по Европе после отмены выступлений в России

Телеведущий Иван Ургант анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) тур по Европе с журналистом Владимиром Познером.

Ургант и Познер представят шоу «Путешествия Познера и Урганта» в октябре 2024 года. Концерты пройдут в Марбелье, Барселоне, Аликанте, Ницце и Париже.

«Этот проект — уникальное сочетание жанров в одном шоу: от искрометного интеллектуального стенд-апа до познавательных бесед. Вы увидите результат совместной работы двух талантливых людей, которые объединились, чтобы поделиться своими впечатлениями от людей и путешествий по всему миру», — написали в анонсе шоу.

3 августа в Санкт-Петербурге отменили выступление Урганта, которое должно было состояться на благотворительном фестивале «Антон тут рядом». Об этом сообщил сам артист. По словам телеведущего, его пригласили выступить на этом мероприятии «с гитарой и усами». Он отметил, что согласился сделать это не раздумывая, однако выступить у него не получится.

Шоумен не назвал причину отмены выступления. При этом артист заявил, в этом нет ни его вины, ни вины организаторов.

Ранее в Госдуме призвали Урганта поддержать участников спецоперации.