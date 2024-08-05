Обозреватель рассказал, почему Бузова войдет в историю отечественной культуры

Певица Ольга Бузова может войти в отечественную историю, потому что ее выступление в откровенном наряде спровоцировало появление в России отсмотрщиков репетиций звезд. Об этом Tsargrad.tv заявил обозреватель Александр Бабицкий.

«Ольга Бузова вполне может собой гордиться. Не факт, что ее творчество переживет испытание временем, а вот в историю современной отечественной культуры певица вполне может войти. Другой вопрос, что эти «визиты ответственных лиц» в зрительные залы являются полумерой», — отметил эксперт.

По его мнению, более эффективной мерой для наказания за подобные случаи является введение штрафов в размере полученного гонорара или сборов от данного выступления. Помимо этого, можно вводить временный запрет на профессиональную деятельность, добавил Бабицкий.

5 августа газета «Известия» сообщила, что как минимум 12 регионов в составе России приняли рекомендации Министерства культуры о внешнем виде артистов, выступающих на мероприятиях без ограничений по возрасту. Документ ведомства вышел после скандального появления Бузовой в откровенном наряде на концерте в День защиты детей в Уфе. Он напоминает о соответствии внешнего вида выступающих на государственных и муниципальных площадках морально-этическим нормам, но не содержит конкретных требований к одежде артистов.

Ранее сообщалось, что Бузова столкнулась с отсутствием еды в джунглях Колумбии.