Ольга Орлова рассказала о своей зависимости: «Была ломка»

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее была зависимость от капель в нос.

Орлова рассказала, что использовала капли всю беременность из-за гормонального ринита. После родов болезнь никак не проходила. По словам артистки, она не могла себя отучить не использовать капли три месяца, поэтому решила «слезть с них».

«У меня была ломка, я мучилась, не могла дышать, не могла спать, сто раз за ночь вставала, нервничала, но через неделю ринит начал отступать. А через три недели я его победила!» — поделилась певица.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть 22-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В апреле Орлова призналась, что будет содержать мужа в случае банкротства. Телеведущая объяснила, что ее супруг является частью семьи, и она поддержит его в случае неудач и финансовых потерь.

Ранее Ольга Орлова раскрыла отношение к русским в Италии.