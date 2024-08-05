Айза рассказала о своем молодом возлюбленном

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что у нее появился новый возлюбленный.

Айза рассказала, что новый партнер младше, чем она. Блогерша не уточнила разницу в возрасте. Бизнесвумен также не раскрыла личность возлюбленного.

«Интересная ситуация! Каждый раз, когда я решаю состариться с кошками, в мою жизнь с ноги влетает человек, у которого совершенно другие планы на меня», — рассказала блогерша.

Айза уточнила, что у возлюбленного «взрослая» работа и надежный тип привязанности.

«Как с такими общаться надо? Девки, советы ваши нужны», — обратилась к поклонницам знаменитость.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали.

Ранее Айза освятила новую машину.