Айза рассказала о своем молодом возлюбленном

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что у нее появился новый возлюбленный.
Айза рассказала, что новый партнер младше, чем она. Блогерша не уточнила разницу в возрасте. Бизнесвумен также не раскрыла личность возлюбленного.
«Интересная ситуация! Каждый раз, когда я решаю состариться с кошками, в мою жизнь с ноги влетает человек, у которого совершенно другие планы на меня», — рассказала блогерша.
Айза уточнила, что у возлюбленного «взрослая» работа и надежный тип привязанности.
«Как с такими общаться надо? Девки, советы ваши нужны», — обратилась к поклонницам знаменитость.
Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.
На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали.
Ранее Айза освятила новую машину.