Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Айза рассказала о своем молодом возлюбленном

Блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что завела роман с мужчиной младше нее

close
100%
Aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что у нее появился новый возлюбленный.

Айза рассказала, что новый партнер младше, чем она. Блогерша не уточнила разницу в возрасте. Бизнесвумен также не раскрыла личность возлюбленного.

«Интересная ситуация! Каждый раз, когда я решаю состариться с кошками, в мою жизнь с ноги влетает человек, у которого совершенно другие планы на меня», — рассказала блогерша.

Айза уточнила, что у возлюбленного «взрослая» работа и надежный тип привязанности.

«Как с такими общаться надо? Девки, советы ваши нужны», — обратилась к поклонницам знаменитость.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали.

Ранее Айза освятила новую машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами