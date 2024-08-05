Сына Децла заметили со звездой «Пацанок»

Сына рэпера Децла 19-летнего Антония Толмацкого заметили со звездой реалити-шоу «Пацанки» Виолеттой Малышенко. Редкое видео с молодым артистом Малышенко опубликовала у себя в Telegram-канале.

Участница 7-го сезона «Пацанок» встретила Тони в одном из клубов Москвы.

«Всем привет!» — сказал Тони подписчикам Малышенко.

Молодой человек пришел на вечеринку одетым официально — в сером пиджаке и очках.

Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

Накануне мать Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая ответила на сомнения в отцовстве артиста. В недавнем интервью журналистке Лауре Джугелии отец Децла продюсер Александр Толмацкий заявил, что Тони вообще не похож на отца, и он якобы до сих пор сомневается, чей это сын.

«Тони внешне похож и на маму, и на папу. Но голос, манеры и походка — абсолютно папины. Уж я это точно знаю», — заявила Ирина Толмацкая.

Ранее звезда «Кадетства» Александр Головин объяснил, почему отказался от гонок.