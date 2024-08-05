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Эдварду Билу ампутируют ногу

Брат Эдварда Била подтвердил, что пранкеру ампутируют ногу

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ДНЕВНИК ХАЧА/YouTube

Пранкеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль) ампутируют ногу 5 августа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Информацию об ампутации подтвердил в беседе с изданием двоюродный брат блогера. Мужчина подчеркнул, что врачи сделали все для спасения больной ноги Била, но сохранить конечность не удастся. Сейчас на месте перелома образовалась рана размерами 20 на 20 см, которая кровоточит и гноится, добавил он.

Проблемы с ногой у Била начались после падения с самоката, в результате чего он получил открытый перелом. Блогер смог восстановиться незадолго до истории с пранком, когда он оделся в форму «самокатного патруля». По его словам, медики в спецприемнике, куда его отправили после пранка на 14 суток, не оказали ему должной помощи.

Бил стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

Ранее у блогера началось заражение крови.

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