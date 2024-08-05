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Французский режиссер Гаспар Ноэ приехал в Москву

Режиссер «Необратимости» Ноэ прибыл в Москву на закрытое мероприятие

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Tomas Moy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский режиссер Гаспар Ноэ приехал в Москву для участия в закрытом мероприятии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного издания «Москвичка».

«Гаспар приехал в Москву в том числе для того, чтобы поучаствовать в одном закрытом мероприятии для нас, «Москвички» и Arthouse. Организацией мероприятия занимается агентство К2», — рассказали в пресс-службе журнала.

Чем именно будет заниматься в Москве режиссер «Необратимости», пока неизвестно.

«Продолжаем менять культурное поле страны и показывать открытость страны миру», — пишут представители издания.

Накануне музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал об отношении группы Aerosmith к России.

«Aerosmith очень любили приезжать в Россию, из-за пандемии концерт их постоянно переносился. Каждые два-три года группа приезжала в Россию, даже в тот момент, когда пошли первые санкции в 2014-м, Крым и так далее, мы помним, как группа феноменально выступила на Лубянской площади в честь Дня города в Москве», — говорит музкритик.

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