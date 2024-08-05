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Назван фильм закрытия международного кинофестиваля «Одна шестая»

Фильм «Рыжий» с Алехиным, Вилковой и Ткачуком закроет фестиваль «Одна шестая»

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Пресс-служба кинофестиваля «Одна шестая»

Фильмом закрытия международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» станет антибайопик режиссера Семена Серзина «Рыжий» о поэте Борисе Рыжем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе смотра.

«У Бориса Рыжего есть строчка «Ничего не надо, даже счастья» — то, чего он, напротив, так хотел, но дождаться не смог. Лет 10 назад я взял с полки книжку его стихов, открыл и понял, что должен о нем рассказать. Мощнее поэта эпохи, которую я застал — исхода 1990-х — я не знаю», — сказал Серзин.

Действие ленты происходит в конце 1990-х годов. Главный герой — молодой научный сотрудник Института геофизики и поэт Борис Рыжеий, который вместе с товарищами слоняется по улицам Екатеринбурга и пытается заработать на жизнь словом, а также является любящим мужем и отцом. Поэта в «Рыжем» сыграл писатель, актер и вокалист групп «Макулатура» и «Ночные грузчики» Евгений Алехин. Также в картине снялись Евгений Ткачук, Таисия Вилкова, Евгений Серзин и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша — последний сыграл поэта Евгения Евтушенко.

Режиссер Семен Серзин известен по фильмам «Человек из подольска», «Петровы в гриппе» и «Лето», а также постановками в петербургском «Невидимом театре» и Театре Наций.

Фильм выйдет в широкий прокат 12 сентября 2024 года, а 8 сентября Рыжему могло бы исполниться 50 лет.

Ранее сообщалось, что на международном кинофестивале в Екатеринбурге покажут более 40 фильмов из стран Европы и Азии.

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