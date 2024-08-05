Кинувший ребенка в снег блогер задолжал ФНС более 10 миллионов рублей

Блогер Сергей Косенко, кинувший в начале 2024 года сына-младенца в снег, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, ФНС готова заблокировать счета продюсерского центра Косенко. Долг центра, в свою очередь, составляет 3,1 млн рублей.

Сейчас блогер проживает в Дубае.

8 января российский Косенко подвергся критике со стороны пользователей социальных сетей из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына. На записи Косенко сначала раскачивает ребенка, после чего на камеру бросает его в высокий сугроб. В ответ на критику блогер заявил, что бросил в сугроб не младенца, а куклу.

Позже в том же месяце стало известно, что за Косенко числится налоговый долг в размере 4 миллионов рублей.

Ранее стало известно о запретах у Сергея Шнурова перед концертами.