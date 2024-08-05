Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зак Эфрон взялся за гантели и вышел на связь после экстренной госпитализации

Актер Зак Эфрон назвал себя счастливым и здоровым после госпитализации

close
100%
zacefron/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Голливудский актер Зак Эфрон вышел на связь с поклонниками после экстренной госпитализации на Ибице. Он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанное после инцидента.

На фото Эфрон показал, что уже приступил к тренировкам — взялся за гантели на мяче для йоги. По словам 36-летнего актера, он чувствует себя здоровым и счастливым.

Представитель Эфрона в беседе с TMZ ​​заявил, что его доставили в больницу только в качестве меры предосторожности после «небольшого инцидента во время плавания». Что именно случилось с артистом, представитель не объяснил.

Зак Эфрон с четырех лет играл в театральных постановках в школьном театре, а с 15 лет он снимался в телешоу и сериалах – среди них были «C.S.I.: Место преступления Майами», «Морская полиция: Спецотдел» и «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Актер известен своими ролями в картинах «Классный мюзикл», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения» и «Спасатели Малибу».

3 августа стало известно, что Зака Эфрона нашли в бассейне работники виллы на Ибице. Его вытащили из воды и вызвали скорую помощь.

Ранее Айза освятила новую машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами