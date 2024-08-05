Зак Эфрон взялся за гантели и вышел на связь после экстренной госпитализации

Голливудский актер Зак Эфрон вышел на связь с поклонниками после экстренной госпитализации на Ибице. Он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанное после инцидента.

На фото Эфрон показал, что уже приступил к тренировкам — взялся за гантели на мяче для йоги. По словам 36-летнего актера, он чувствует себя здоровым и счастливым.

Представитель Эфрона в беседе с TMZ ​​заявил, что его доставили в больницу только в качестве меры предосторожности после «небольшого инцидента во время плавания». Что именно случилось с артистом, представитель не объяснил.

Зак Эфрон с четырех лет играл в театральных постановках в школьном театре, а с 15 лет он снимался в телешоу и сериалах – среди них были «C.S.I.: Место преступления Майами», «Морская полиция: Спецотдел» и «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Актер известен своими ролями в картинах «Классный мюзикл», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения» и «Спасатели Малибу».

3 августа стало известно, что Зака Эфрона нашли в бассейне работники виллы на Ибице. Его вытащили из воды и вызвали скорую помощь.

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