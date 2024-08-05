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Фильм «Собиратель душ» вновь возглавил российский кинопрокат

Фильм «Собиратель душ» вновь вышел в лидеры кинопроката в России за выходные

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Канадско-американский триллер режиссера Осгуда Перкинса «Собиратель душ» вновь возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 66,8 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com с 1 по 4 августа.

Фильм об агенте ФБР Ли Харкер, которая расследует серию жестоких убийств, совершенных серийным убийцей по прозвищу Собиратель душ. Роли в картине исполнили Майка Монро, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Эрин Бойес, Лиза Чандлер и другие.

На втором месте находится семейная комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх», собравшая 31,6 млн рублей за прошедшие выходные.
Комедия режиссеров Артема Лемперта и Кирилла Клепалова «Тополиный пух» заняла третью строчку, собрав 28 млн рублей.

В странах СНГ (без учета РФ и Белоруссии) лидером проката стала картина «Дэдпул и Росомаха» Шона Леви. Она собрала 156 миллионов рублей.

До этого советник президента Российской Федерации по культуре, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой заявил, что общие сборы российского кинопроката по итогам нынешнего года могут превысить показатели 2023 года в 40 млрд рублей.

Ранее в Минкульте рассказали о росте объема рынка кинопроката в России.

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