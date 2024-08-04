Айза освятила новую машину

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале, что освятила свой новый автомобиль.

Айза опубликовала ролик, на котором жители Бали освящают ее машину и мотоцикл сына. В видео женщина с корзиной фруктов и цветов сжигает благовония и проводит ими над транспортом. Во время ритуала автомобиль и байк были украшены растениями и платками с национальными узорами.

«Вот такая была церемония освещения моей машины, и байков Артема и Сэма», — поделилась блогерша (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

31 июля Айза похвасталась, что приобрела автомобиль. Она купила красную машину марки Toyota.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Айза планирует сдавать помещение в аренду.

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