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Кушанашвили обвинил Глюкозу в лицемерии после скандала в Красноярске

Шоумен Кушанашвили заявил, что Глюкоза стала лицемерной

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Кадр из видео/Super/Youtube

Шоумен, журналист и телеведущий Оташ Кушанашвили обвинил в своей программе «КАКОВО?!» певицу Глюкозу (Наталью Ионову) в лицемерии.

Кушанашвили заявил, что Ионова была «достойной барышней», поэтому он не понимает произошедший в Красноярске скандал. По мнению журналиста, шоу-бизнес сделал ее лицемерной.

«Я подумал, что Глюкоза смотрит: популярность упала, Фадеев открестился... Что делать? Мне кажется, она очень неглупа. Но не дура же ты это делать перед детьми! Я не верю. Это постановочный мюзикл!» — рассказал телеведущий.

Кушанашвили также в нецензурной форме возмутился тому, что Глюкоза объяснила свое странное поведение потерей родной бабушки. Он уверен, что знаменитость будет не раз оправдывать так свои скандалы.

20 июля состоялся концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. 21 июля продюсер Максим Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним. По данным Mash, близкие певицы хотят положить ее в реабилитационный центр.

Ранее в окружении Глюкозы прокомментировали слухи о ее зависимости.

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