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В Госдуме призвали Урганта поддержать участников спецоперации

Депутат Драпеко заявила, что Урганту стоит публично поддержать участников СВО

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Пресс-служба Cosmoscow

Депутат Государственной думы Елена Драпеко заявила в беседе с NEWS.ru, что телеведущему Ивану Урганту стоит публично выступить в поддержку участников специальной военной операции на Украине (СВО).

Драпеко заявила, что Ургант до сих пор не высказался о СВО.

«Это и есть его шанс, на мой взгляд. И никакая другая деятельность ему не поможет. В первую очередь именно он должен пересмотреть свою позицию, так как ее вряд ли пересмотрит страна», — рассказала депутат.

3 августа в Санкт-Петербурге отменили выступление Урганта, которое должно было состояться на благотворительном фестивале «Антон тут рядом». Об этом сообщил сам артист. По словам телеведущего, его пригласили выступить на этом мероприятии «с гитарой и усами». Он отметил, что согласился сделать это не раздумывая, однако выступить у него не получится.
Шоумен не назвал причину отмены выступления. При этом артист заявил, в этом нет ни его вины, ни вины организаторов.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего.

Ранее переехавший в Израиль сценарист «Вечернего Урганта» пожаловался на трудности.

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