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Ани Лорак ответила на слухи о тайной свадьбе

Певица Ани Лорак опровергла, что тайно вышла замуж за инструктора по йоге Виджраку

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Певица Ани Лорак опровергла в беседе с изданием «СтарХит», что тайно вышла замуж за инструктора по йоге и эксперта по холистическому оздоровлению Исаака Виджраку.

Лорак рассказала, что она и возлюбленный пока не сыграли свадьбу.

25 июля сообщалось, что Ани Лорак появилась на публике с возлюбленным Исааком Виджраку. Испанец поддерживал артистку перед ее выступлением на Международном музыкальном фестивале Dream Fest в Баку.

Виджраку живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Возлюбленный певицы был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.

В марте Лорак призналась, что мало ест из-за своего возлюбленного. По словам знаменитости, у испанца красивое атлетичное тело, и она старается на него равняться.

Лорак воспитывает 13-летнюю дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, с которым состояла в браке почти 10 лет. Пара официально развелась в 2019 году. Подробности их расставания неизвестны.

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