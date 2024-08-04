Ани Лорак ответила на слухи о тайной свадьбе

Певица Ани Лорак опровергла в беседе с изданием «СтарХит», что тайно вышла замуж за инструктора по йоге и эксперта по холистическому оздоровлению Исаака Виджраку.
Лорак рассказала, что она и возлюбленный пока не сыграли свадьбу.
25 июля сообщалось, что Ани Лорак появилась на публике с возлюбленным Исааком Виджраку. Испанец поддерживал артистку перед ее выступлением на Международном музыкальном фестивале Dream Fest в Баку.
Виджраку живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Возлюбленный певицы был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.
В марте Лорак призналась, что мало ест из-за своего возлюбленного. По словам знаменитости, у испанца красивое атлетичное тело, и она старается на него равняться.
Лорак воспитывает 13-летнюю дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, с которым состояла в браке почти 10 лет. Пара официально развелась в 2019 году. Подробности их расставания неизвестны.
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