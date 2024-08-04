В США отказались бесплатно лечить сына Джигарханяна после перестрелки

Сын актера Армена Джигарханяна Степан заявил в беседе с mk.ru, что его отказались бесплатно лечить в американском госпитале после перестрелки.

Джигарханян признался, что ему пришлось отказаться от ночи в больнице из-за большой суммы за лечение. В госпитале США врачи запросили с него $36 тысяч.

«Поэтому меня привезли домой. Ранение, конечно, серьезное. Но в целом чувствую себя неплохо», — рассказал сын артиста.

2 августа Степан Джигарханян попал в перестрелку в центре Лас-Вегаса. Он рассказал, что возвращался домой и якобы случайно угодил в разборку местных банд. Первая пуля просвистела мимо, вторая попала ему в голову по касательной.

Степан Джигарханян уже долгое время проживает в США. Летом 2023 года он посетил Россию. Сын артиста тогда признался, что его особенно удивили цены в московских магазинах, которые оказались существенно ниже американских. Он подчеркнул, что выбор продуктов, несмотря на санкции, также несильно отличается от того, что представлен в США.

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