Годовалый сын Прилучного заговорил по-английски

Актриса Зепюр Брутян похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее годовалый сын Микаэль заговорил на английском языке.

Брутян отметила, что ее ребенок учит три языка одновременно. Она не уточнила, какие.

«Моя радость!» — написала артистка.

Зепюр Брутян замужем за актером Павлом Прилучным. Артисты познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го актриса родила их общего сына. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.

1 ноября 2023 года Муцениеце первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

Муцениеце снова обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать экс-супруга выплачивать алименты, равные 1/3 дохода актера. 24 апреля Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце к Павлу Прилучному.

Ранее Брутян заговорила о хейте после нападок Муцениеце.