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Участница «Последнего героя» о новом возлюбленном Бородиной: «Сочувствую»

Радиоведущая Маслакова заявила, что не завидует новому роману Бородиной

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Радиоведущая Александра Маслакова намекнула в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не завидует роману Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым.

Маслакова напомнила, что жила с Сердюковым 12 дней на шоу «Последний герой. Русский сезон». Радиоведущая заявила, что сочувствует Бородиной. Она также намекнула, что звезда «Дома-2» вела себя нечестно по отношению к другим игрокам на проекте «Последний герой. Русский сезон» из-за своей новой любви. Бородина выступала в роли ведущей на проекте.

«Не умею молчать. Вижу новости и думаю: «Интересно… ценой участия другого игрока найти себе мужика». Очень честная игра, очень честный ведущий», — отметила радиоведущая.

1 августа Бородина показала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. На одном из снимков мужчина целует Бородину в шею. В соцсетях предположили, что у блогерши роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Причиной слухов стало то, что у мужчины на фото из Instagram Бородиной есть такой же шрам, как и у участника программы. 3 августа Бородина подтвердила роман.

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